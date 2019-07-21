نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على بالفيديو والصور.. بريانكا تشوبرا في احتفال أسطوري بذكرى ميلادها مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا، بذكرى ميلادها الـ37، أول من أمس، وذلك في حضور عائلتها، وأصدقائها، وزوجها النجم العالمي نيك جوناس.

وأقامت بريانكا حفلا بمطعم كومودو في ميامي فلوريدا، وصفه البعض بالأسطوري، أطلت خلاله بفستان أحمر لامع، كما ارتدت تاجا فضي اللون، كتب عليه “birthday girl”، وبدأت الحفل برقصة مع زوجها وعدد من أصدقائها، بجوار كعكة عيد الميلاد، التي كانت باللونين الأحمر والذهبي.

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وانتشر مقطع فيديو للنجمة الهندية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تستعرض إطلالتها أثناء الرقص، كما نشر زوجها مقطع فيديو لها، وهي تقطع كعكة الحفل، وترقص على أنغام أغنية “Burnin’ Up”، وهي أغنية لفرقة “Jonas Brothers”، وأكمل الزوجان سهرتهما عقب انتهاء الحفل في ملهى ليلي، قبل أن ينتهي اليوم ليذهبا في اليوم التالي للتنزه على اليخت.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عددا من الصور الحصرية، التي التقطت للزوجين على متن يخت فاخر، كما ظهرت صور لبريانكا وهي تتزلج على المياه، وترتدي بيكيني وردي اللون وقفازات، فيما كان نيك يدخن السيجار، ويستحم على سطح اليخت.