“ذا روك” يستعرض “الجنة الحديدية” التي بناها في مزرعته

متابعة بتجـــــــــــرد: حينما لُقب “دوين جونسون” بـ”ذا روك” أو “الصخرة” كان ذلك لسبب وجيه، فنجم المصارعة وأفلام الأكشن والمغامرة، معروف بعضلاته الضخمة، ولياقته البدنية العالية، لذلك لك أن تتخيل التمارين الشاقة التي يداوم عليها الرجل البالغ من العمر 47 عاما.

شارك “ذا روك” جمهوره، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، بمقطع فيديو، يوثق الصالة الرياضية الجديدة التي بناها في مزرعته في فيرجينيا، والتي وصفها بـ”الجنة الحديدية”.

بدأ “ذا روك” مقطع الفيديو بالحديث عن ولاية فيرجينيا وسعادته هو وأهله للإقامة بها ثم انتقل بمتابعيه البالغين 150 مليون شخص إلى الهيكل الحديدي المبني فيه الصالة الرياضية.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، قال “ذا روك” إن الكثير من أراضي ولاية فرجينيا محمية بسبب الحرب الأهلية، وهذا يعني أنه لا يمكن البناء عليها، ولكن الهيكل المبني فيه صالة الألعاب الرياضية كان موجودا بالفعل، ثم استعرض باب الصالة قائلا: “يجب أن يكون لديك بابًا من الفولاذ المقاوم للصدأ إذا كنت تبني صالة ألعاب رياضية في الولاية”.

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ثم كشف عن عشرات من آلات التدريب مع موسيقى ريفية في الخلفية، ويظهر علم أمريكي معلق في المكان.

آخر أعمال “ذا روك” هو فيلم “هوبس وشاو”، وهو قصة منفصلة عن سلسلة أفلام “The Fast and The Furious”، حيث يقوم عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي “لوك هوبس” بالتحالف على نحو غير متوقع مع “ديكارد شاو”، ومن المقرر أن يصدر في 2 أغسطس.

كما أن لديه أيضًا العديد من المشاريع هذه الآونة منها جومانجي، جانجل كروز، إشعار أحمر، آدم الأسود، الملك، سان أندرياس 2، دوك سافاج، وبيج تروبل إن ليتل شينا.