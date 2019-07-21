كاظم الساهر يجدد اللقاء مع الجمهور السعودي في هذا الموعد

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم العراقي كاظم الساهر، لملاقاة الجمهور السعودي مجددا، في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، ضمن “موسم السودة”، وذلك بعد نجاح حفله الأخير بمدينة جدة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ”موسم السودة”، منذ قليل، اعتزامها إقامة حفل جماهيري ضخم، يحييه قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، وذلك يوم ٢٢ أغسطس المقبل.

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر كان أغنية “حدثيني”، من كلمات محمد بن راشد آل مكتوم.