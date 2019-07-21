متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم العراقي كاظم الساهر، لملاقاة الجمهور السعودي مجددا، في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، ضمن “موسم السودة”، وذلك بعد نجاح حفله الأخير بمدينة جدة.
وأعلنت الصفحة الرسمية لـ”موسم السودة”، منذ قليل، اعتزامها إقامة حفل جماهيري ضخم، يحييه قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، وذلك يوم ٢٢ أغسطس المقبل.
يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر كان أغنية “حدثيني”، من كلمات محمد بن راشد آل مكتوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يجدد اللقاء مع الجمهور السعودي في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.