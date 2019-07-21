“بسمة” تنضم إلى قصي خولي في “ماكو”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم “ماكو”، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، عن انضمام النجمة المصرية “بسمة” لأبطال العمل.

ونشرت الصفحة ملصقا دعائيا منفردا للنجمة “بسمة”، مثل باقي أبطال العمل، الذين أعلن انضمامهم للفيلم خلال الفترة الماضية، كما تم التعليق على الملصق بالقول: “النجمة بسمة في دور رنا بهجت.. الخطر يقترب”.

ويشارك في بطولة الفيلم: قصي خولي، والنجم التركي مراد يلدريم، والفنانة ناهد السباعي، وسارة الشامي، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

ويعد فيلم “ماكو” أول فيلم مصري، تدور أغلب أحداثه في مياه البحر، حيث يجسد هذا العمل مأساة حقيقة، وهي غرق العبارة “سالم إكسبريس” الشهيرة، ويتناول الفيلم قصة 8 أفراد في الرحلة التي غرقت بمياه البحر الأحمر، ويرصد ما الذي تعرضوا له، ويجرى حاليا معاينة أماكن التصوير، واستخراج التصاريح اللازمة للعمل.

وتنتظر الفنانة “بسمة” خلال الفترة المقبلة، طرح فيلمها الجديد “رأس السنة”، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنانين: إياد نصار، وشيرين رضا، وأحمد مالك.