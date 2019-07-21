ليلى الصلح حمادة تنتقد مارسيل خليفة .. وهذا ما قالته

Jul 21, 2019
كرمت رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دي فريج، على مدرجات معبد باخوس، الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، بمنحها درعاً تكريمياً تقديرًا لدعمها المستمر ووفائها للمهرجان.
وتحدثت ” دي فريج” في كلمتها عن “الصلح” التي دعمت مهرجانات بعلبك الدولية، طوال خمسة عشر عامًا، التي آمنت منذ البداية بأهمية المهرجانات، الثقافية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية، إنها أحد أعمدة مهرجانات بعلبك”.
بدورها، انتقدت “الصلح” امتناع مرسيل خليفة، عن عزف النشيد الوطني اللبناني ليلة افتتاح المهرجان ولكن دون أن تسميه، وأشارت الى أن فناناً ما مر هنا، ورفض أن يعزف النشيد الوطني واستبدله بنشيد لبعلبك. وشددت الى أنها تحب بعلبك كثيرًا، وهذا بقاع ماجد حمادة بالنسبة لها، ولكن إذا كان أحد عاتبًا على الدولة “ما بيزعل من وطنه”، والذي يحب بعلبك، كان ينبغي عليه إحياء حفلة لأهلها، كما درجت العادة والتقاليد.
وكان “خليفة” قد تعرض لسلسلة من الانتقادات اللاذعة في الأيام الماضية إثر امتناعه عن عزف النشيد الوطني اللبناني في حفلته في افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية، ما دفعه الى اصدار بيان يوضح فيه ملابسات الموضوع، ويبرر تصرفه المسيء. لقراءة الخبر: الى مارسيل خليفة… عذرك أقبح من ذنبك
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