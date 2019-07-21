شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الاسم الرسمي لفيلم Thor 4 ..وموعد عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي الجزء الرابع من فيلم " Thor " عن الاسم الخاص بالعمل الذي ينتظره الملايين من شتي أنحاء العالم ، حيث حدد له اسم " Thor: Love and Thunder " و ذلك حسب موقع " theverge " ، و من المقرر أن يتم عرضه بدور السينما في نوفمبر 2021 .

و من المقرر أن يقوم المخرج تايكا وايتيتى تأليف وإخراج العمل، وهو الخبرالذي تداولته الكثير من المواقع الفنية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اخرج تايكا الجزء الثالث من الفيلم وهو " Thor : Ragnarok " وكان من تأليف إريك بيرسون وكريج كايل، كما قام تايكا بالأداء الصوتى فى هذا الجزء "3" بشخصية " Korg ".