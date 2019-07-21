شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشوق جمهوره لأعماله القادمة:"متحمس جدا أقولكم على المشاريع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم محمد إمام، جمهوره لأعماله القادمة ولم يفصح عن أى شئ عن الأعمال التي يحضر لها الفترة القادمة، لكنه أشار إلى أن الأعمال سوف تليق بجمهوره العظيم.

وكتب إمام، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: " متحمس جداً أقولكم على المشاريع اللي جاية إن شاء الله أعمال جامدة تليق بجمهور عظيم زيكم".

يشار إلى أن محمد إمام خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "هوجان" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية قوية ونسبة مشاهدات مرتفعة، وشارك به إلى جانب محمد إمام كل من الفنانين صلاح عبد الله، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين"، من إنتاج سينرجى، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.