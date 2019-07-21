شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل نانسى عجرم على أزمة ميريام فارس وسر إقبالها على أغنية "راجل ابن راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحيت أمس النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، والتقى ”الخليج 365” بها وفى تصريحات خاصة علقت على أغنيتها الوطنية "راجل ابن راجل"، والتى قدمتها خصيصاً للشعب المصرى، وقالت : إن الأغنية بالفعل حققت نجاح جماهيرى كبير للغاية، وهذا بسبب موضوعها الجيد، فضلا عن طريقة تصويرها المميزة، كذلك الناس الذين ظهروا فيها ومثلوا بها، وكذلك كل فريق العمل الذى ردد الأغنية، وأنا بالفعل بسمعها فى كل المناسبات وهذا بيفرحنى كتير ".

وعن جديدها أكدت نانسى، إنها تواصل تحضيراتها لألبومها الغنائى الجديد، معربة عن أمنياتها بأن يكون بمثابة مفاجأة للجمهور المصرى والعربى.

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وبشأن الأقاويل التى ترددت مؤخرا عن إتجاهها للسينما، قالت نانسى عجرم،المشروع مؤجل بعض الشئ، وإن ضيق الوقت هو سبب عدم خوضها للتجربة حتى الآن.