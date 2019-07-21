إيفا لونجوريا تروج لفيلمها الجديد "Dora" بملابس سعرها 495 جنيه استرليني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية إيفا لونجوريا الأنظار نحوها وذلك خلال ترويجها باحدي اللقاءات التليفزيونية لفيلمها الجديد " Dora And The Lost City Of Gold " في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية . ظهرت لونجوريا مرتديه " jumpsuit " ذو تصميم كلاسيكي باللون الاخضر و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Agent Provocateur " ووصل سعره الي 495 جنيه استرليني . تدور أحداث الفيلم حول " درة " و هي مستكشفة ذكية في سن المراهقة، تقود صديقاتها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك في بطولة " Dora and the Lost City of Gold " عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيفا لونجوريا و إيزابيلا مونير ومايكل بينا، وغيرهم . Advertisements

ايفا لونجوريا (4)

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