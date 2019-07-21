شكرا لقرائتكم خبر عن دياب مداعبا كرارة: "أمير اشتغل دليفيرى وأنا التباع معاه". والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان محمد دياب ؛ النجم أمير كرارة بعدما نشر فيديو على صفحته الرسمية على " انستجرام" وهو يركب دراجة بخارية خلف كرارة .

وعلق دياب على الفيديو "النجم أمير كرارة اشتغل دليفيرى وأنا تباع معاه .. لو حد عاوز حاجه توصله لحد البيت يقول.. احنا بنسترزق في الأيام الفاضية دى.. أكل العيش مر."

وكانت آخر أعمال النجم أمير كرارة فيلم " كازابلانكا" الذى يعرض حاليا في السينمات وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما.

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فيما شارك دياب في رمضان الماضي في مسلسل" أبو جبل " مع النجم مصطفي شعبان وحقق المسلسل نجاحا كبيرا .

فيلم كازابلانكا تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

تدورأحداث الفيلم في إطارالإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء هم عمر المر، عرابي، رشيد يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن (عرابي) يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.