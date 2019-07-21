بالصور| وزيرة الثقافة تحضر عرض "أوبرا بنت عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضرت وزيرة الثقافة مساء أمس السبت العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.

وشهد العرض حضور "الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الفنانين و الإعلاميين وسط إقبال جماهيري".

عرض "أوبرا بنت عربي" يُعرض يوميًا ماعدا الثلاثاء على مسرح السلام بشارع القصر العيني، العرض من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوي، هاني عبدالحي، ياسمين فرج، شريف غانم، عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوي القدرات ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.