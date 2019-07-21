خاص.. الملحن بلال سرور يكشف تفاصيل ألبوم مصطفى حجاج "هتزهزه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد المطرب مصطفى حجاج لطرح ألبومه الأول "هتزهزه"، الذي يضم 12 أغنية، تعاون في 3 منها مع الملحن بلال سرور والشاعر مصطفى حسن.

الملحن بلال سرور في تصريح خاص لـ"الخليج 365" كشف كواليس أعماله بالألبوم وقال: "بداية، مصطفى حجاج والمنتج هاني محروس سعيا لتقديم تجربة فنية مختلفة للغاية، وبذلنا جميعا مجهودا كبيرا لتقديم الأفضل.

واستكمل:" أشارك معهم بـ 3 أغنيات، منها أغنية "هتزهزه" من كلمات مصطفى حسن وتوزيع أسامة عبدالهادي، وتم تسجيلها من حوالي 3 أشهر".

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وأضاف: "وهناك أغنية مفاجأة فنية مهمة ومختلفة تماما عما هو سائد، حيث أشارك في تقديم لحنها مع ملحن كبير سنكشف عن اسمه لاحقا، وهي توزيع أمير محروس، كما قمت بالتلحين بأغنية ثالثة تولى توزيعها موسيقيا أحمد إبراهيم، وهي أيضا من كلمات مصطفى حسن".

ويضم ألبوم مصطفى حجاج أيضا أغاني "وداعك مر" كلمات صهيل، ألحان محمود خيامي وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"مجرد بس أما أفتكرك" كلمات جمال الخولي، ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"صدمة ونهاية" كلمات ناصر الجيل، ألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

كما تعاون حجاج مع الشعراء والملحنين والموزعين عنتر هلال، وصابر كمال، وتوما، ومحمد يحيى، وأحمد مصطفى، وهاني ربيع.