إيرادات السبت.."The Lion King" الأول و"Spider Man" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Lion King"، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 20 يوليو، إيراد قُدر بمليون و463 ألفًا و821 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 392 ألفًا و864 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، محققًا 320 ألفًا و835 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، ووصلت إيراداته لـ 218 ألفًا و121 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 148 ألفًا و161 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 46 ألفًا و129 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Lying and stealing" بعد تحقيقه 32 ألفًا و185 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، محققًا 29 ألفًا و640 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم "Pokémon" بطولة Ryan Reynolds، وبلغت إيراداته 29 ألفًا و154 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Amityville Murders" محققًا 19 ألفًا و327 جنيهًا.