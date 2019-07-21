إسماعيل مختار: ٣٠٠ ليلة عرض بمشاركة ٢٠٠ فنان يجوبون قرى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقام البيت الفني للمسرح مساء أمس السبت على مسرح السلام بالقصر العيني، وتحت رعاية وزيرة الثقافة احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وذلك بحضور وزيرة الثقافة، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، الشاعر محمد بهجت، ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين بالعروض المسرحية التي تضمنتها خطة التجوال.

وقدم الحفل الفنان الكبير صبري فواز، وأخرجه الفنان محمد الشرقاوي المُشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للمسرح الحديث.

في كلمته، قال الفنان إسماعيل مختار إن خطة هذا العام والتي ينطلق بيها البيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي يدًا بيد مع عدد من المؤسسات منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، مؤسسة اسمعونا، يشارك بها 200 فنان ضمن ٨ عروض مسرحية، يقدمون خلالها ٣٠٠ ليلة عرض في ١٤ محافظة مصرية، وهو رقم فارق عن العام الماضي والذي شارك بخطة التجوال به ٨٠ فنان قدموا ١٣٠ ليلة عرض.

Advertisements

وأضاف "مختار" أن هذا السعي هو نتاج الروح الجديدة التي تدب في الدولة المصرية، وأن كل الصعاب خلال هذه الرحلة تهون عندما يرى مبدعينا الوجوه السمراء الباسمة التي يملأها الاندماج الحي والحماس مع كل لحظة من العروض المسرحية التي يشاهدونها، موجها الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم، وللفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، والفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال التابعة لفرقة المسرح الحديث على مجهودهم الكبير، ووجه تحية خالصة لكل فنان وفني وإداري جاب ربوع الوطن بالعروض المسرحية.

بدأ برنامج الاحتفالية بفيلم تسجيلي عن خطة تجوال العروض المسرحية بعنوان "المواجهة" من إخراج حازم مصطفى، بعدها كلمة الفنان إسماعيل مختار، ثم قامت وزيرة الثقافة بتكريم مجموعة المؤسسات التي تعاونت في إنجاز خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح العام الماضي، وهم: الدكتور أحمد عواض رئيس العامة لقصور الثقافة، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا، كما كرمت أيضا فريق عمل العرض المسرحي "ولاد البلد"، وفريق عمل العرض المسرحي "أمر تكليف".

جدير بالذكر أن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تتضمن ٤ عروض من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وهي: "ولاد البلد" من إخراج محمد الشرقاوي، "أمر تكليف" من إخراج باسم قناوي، "إشاعة في الميدان" من إخراج محمود فؤاد صدقي، "حزام ناشف" من إخراج محمد مرسي، وتشارك فرقة المسرح الكوميدي بعرض "الحالة توهان" من إخراج السيد خاطر، أما فرقة مسرح الطليعة فتشارك ضمن خطة التجوال بعرضين: "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبدالمنعم ، و"كأنك تراه" إخراج ماهر محمود، وتشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بعرض "الحكاية روح" من إخراج محمد متولي.