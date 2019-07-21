"أبو" وزوجته يهنئان إيلي صعب بزفاف نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص الفنان "أبو" على تهنئة مصمم الأزياء إيلي صعب بزفاف نجله الأكبر "جونيور"، وعروسه كريستينا مراد، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" ونشر "أبو" صوة له مع زوجته نهال لهيطة برفقة العروسين خلال حضورهما حفل الزفاف، وكتب: "مبروك إيلي وكيكي، بارك الله فيكم حبيبي". واحتفل مصمم الأزيار العالمي إيلي صعب، بحفل زفاف نجله الأكبر "جونيور"، في حفل زفاف أسطوري، أُقيم في لبنان، واستمر 3 أيام متتالية، حضره عدد كبير من المشاهير، ونجوم الفن والمجتمع والموضة وخبراء التجميل، من مختلف دول العالم.

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