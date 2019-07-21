مروة عبدالمنعم تهنئ ريم البارودي على "جوازة مرتاحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة مروة عبدالمنعم على تهنئة صديقتها الفنانة ريم البارودي على مسرحيتها الجديدة "جوازة مرتاحة"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت مروة، صورة لها مع ريم وعلقت عليها: "الجميلة قوي ريم البارودي ..ألف ألف مبروك مسرحية جوازه مرتاحة ..كنتي جميله حبيبتي".

مسرحية "جوازة مرتاحة"، تعرض على مسرح أحد فنادق مدينة الغردقة، بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت ومنه عرفة وهشام إسماعيل، من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.