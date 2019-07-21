بالفيديو| مجدي كامل يواصل احتفاله بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرص الفنان مجدي كامل على تهنئة زوجته الفنانة مها أحمد، بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر مجدي مقطع فيديو يضم مجموعة صور تجمعه بزوجته على أنغام أغنية "انزل يا جميل"، معلقًا "كل سنة وانتي طيبه يا مها وعقبال مليون سنة.. الحمد لله.. يارب توفيقك". يُذكر أن مجدي كامل جمعته قصة حب بمها أحمد منذ أن كانا طالبين في معهد الفنون المسرحية، وتزوجا وأنجبا ابنيهما أحمد وعادل.ِ

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