أحمد فهمي يوجه رسالة لصديقه رامي رضوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان أحمد فهمي عن حبه لصديقه الإعلامي رامي رضوان، بعد زيارة الأخير له، داخل الفيلا الخاصة به، والتي مازالت تحت التجهيزات، قبل زفافه على الفنانة هنا الزاهد، لإجراء حوار عُرض صباح اليوم في برنامج "8 الصبح" على قناة DMC.
ونشر فهمي صورة لهما عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أخويا و صاحبي.. وعلى المستوى المهني اتشرفت أكون مع إعلامي شاطر ومجتهد وناجح زيك.. حبيبى يا روم".
ومن جانبه رد رامي رضوان عليه: "حبيبي يا فهمي. ده انا اللي اتشرفت بك واتبسط جدا. اخويا وصاحبي وابو الرجولة".
يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد لم يعلنا موعد زواجهما حتى الآن، ولكن من المقرر أن يكون في نهاية الصيف الحالي.
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