الأربعاء.. بلاك تيما تحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا على المسرح الروماني

يستعد فريق بلاك تيما، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا على خشبة المسرح الروماني بالإسكندرية، مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمنفعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء، كما أن أسعار تذاكر الحفل بقيمة 45 جنيهًا.
ويقدم "بلاك تيما" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم على خشبة المسرح منها :" بحار، المفاتيح، يالا، أخبار أهرام جمهوريه، هوب، إنسان، وينك، ست الحسن، لونك، برنس الليالي".
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