نجوم و نايل إف يحصلان على حق بث حفل جينيفر لوبيز في الساحل حصريًا

وقعت شركة النيل للإنتاج الإذاعي عقدًا مع (NRP) ليكون نجوم إف إم و نايل إف إم Venture Lifestyle هما الشريكان الرسميان لحفل الفنانة العالمية جينيفر لوبيز الأول في مصر.
وأبرمت هالة حجازي العضو المنتدب للمدير التنفيذي لمجموعة العقد مع الرئيس التنفيذي لشركة NRP ربيع مقبل. Venture Lifestyle.
وتقدم لوبيز عروضها في مصر
وكانت جينيفر لوبيز، قد وجهت رسالة إلى جمهورها في مصر، قالت فيه إنها ستحتفل بعيد ميلادها في مصر مع جمهورها.
وبهذه الجولة، تنضم لوبيز إلى قائمة من الفنانين العالميين الذين قدموا حفلات غنائية في مصر مؤخرًا، منهم: Tyga وInna و Nelly و Zhavia الذين غنوا في الجونة قبل بضعة أيام.
كما شارك كل من فرينش مونتانا، وريد هوت تشيلي بيبرز، الجمهور المصري أغانيهم في منطقة الأهرامات، بجانب الموسيقار العالمي ياني.
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