انتصار: أنا مش جريئة

يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى فى التاسعة والنصف من مساء غد الاثنين الفنانة انتصار وعائلتها وتكشف الحلقة أسرار خاصة عن حياتها الخاصة وارتباطها بأسرتها والعديد من الجوانب الإنسانية فى حياتها، وعدم جراءتها.

كما تكشف انتصار العديد من الأسرار حول مستقبلها الفنى ومشاركتها فى