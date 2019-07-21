انتصار: أنا مش جريئة

يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى فى التاسعة والنصف من مساء غد الاثنين الفنانة انتصار وعائلتها وتكشف الحلقة أسرار خاصة عن حياتها الخاصة وارتباطها بأسرتها والعديد من الجوانب الإنسانية فى حياتها، وعدم جراءتها.
كما تكشف انتصار العديد من الأسرار حول مستقبلها الفنى ومشاركتها فىرمضان وأسرار تذاع لأول مرة عن مسيرتها المهنية منذ نشأتها بالإسكندرية مرورا بعملها مع المخرج رأفت الميهى الذى اكتشفها بالإضافة إلى تقديمها العديد من الأدوار الكوميدية الدرامية والسينمائية.
كما يستضيف الليثي خلال الحلقة بطل العام فى كمال الأجسام عطية شعلان فى فقرة خاصة حول بطولاته ومشاركته فى العديد من الأحداث الرياضية المهمة وتمثيل مصر فى العديد من المحافل الدولية.
ويدور حوار مشترك أثناء الحلقة بين انتصار وعطية شعلان، وتُجيب انتصار على تساؤل الليثي حول ما إذا كانت ترغب في الزواج من بطل كمال أجسام ويكون ردها مفاجأة أثناء الحلقة.
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