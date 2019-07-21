حبيت من قلبى لمروة ناجى اليوم على مزيكا وفرى ميوزيك

بدأت قناتى مزيكا وفرى ميوزيك صباح اليوم عرض فيديو كليب "حبيت من قلبى" للفنانة مروة ناجي، والذى تم طرحة أمس الأول عبر القناة الرسمية لشركة "لايف ستايلز ستوديوز" المنتجة للكليب.
ويعرض الكليب 12 مرة على مدار اليوم علي قناةفري ميوزيك ومزيكا بمعدل مرة كل ساعتين .
كليب " حبيت من قلبى " من كلمات وألحان محمد الرفاعى , وتوزيع عادل عايش ومن إخراج فادى حداد ومن إنتاج شركة " لايفستايلز ستوديوز .
وتستعد الفنانة مروة ناجى غدا لحضور حفل توزيع جوائزالميما Middle East Music Awards 2019 ضمن نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء , حيث أن الفنانة مروة ناجى قد فازت بإستفتاء جماهيرى على جائزة الميما عن فئة Talent Award كأفضل موهبة شاملة فى الشرق الأوسط علي مستوي التمثيل والغناء.
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