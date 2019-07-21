الليلة.. انطلاق عرض "سحر الأحلام" على مسرح البالون

ينطلق العرض المسرحي "سحر الأحلام"، مساء اليوم، الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك على خشبة مسرحالبالون.
ويشار إلى أن "سحر الأحلام" يضم نخبة من نجوم الفن منهم:"مجدي فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبدالعاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أمنية فتحى، ياسر حسن ومجموعة من الشباب، تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا.
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