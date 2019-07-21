يستعد فريق "أيامنا الحلوة"، بقيادة المايسترو محمد عثمان، لانطلاق فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية فى الإسكندرية ودمنهور، مساء غدًا، الاثنين، وذلك تحتإشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا.
ويذكر أن فريق "أيامنا الحلوة" يتضمن باقة منالأعمال الغنائية والموسيقية التى تنتمى لفترة تسعينيات القرن الماضى، والتى اشتهرت الفرقة بتقديمها إلى جانب مجموعة مميزة من أغانى الموسيقى العربية، بالإضافة إلى مختارات من أعمال فن المونولوج.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. "أيامنا الحلوة" تحيي حفلًا غنائيًا على المسرح الروماني بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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