غدًا.. "أيامنا الحلوة" تحيي حفلًا غنائيًا على المسرح الروماني بالإسكندرية

يستعد فريق "أيامنا الحلوة"، بقيادة المايسترو محمد عثمان، لانطلاق فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية فى الإسكندرية ودمنهور، مساء غدًا، الاثنين، وذلك تحت

إشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا.

ويذكر أن فريق "أيامنا الحلوة" يتضمن باقة من

الأعمال الغنائية والموسيقية التى تنتمى لفترة تسعينيات القرن الماضى، والتى اشتهرت الفرقة بتقديمها إلى جانب مجموعة مميزة من أغانى الموسيقى العربية، بالإضافة إلى مختارات من أعمال فن المونولوج.