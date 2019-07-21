سعد رمضان دخل عالم الفن على الرغم من معارضة والده.. وهكذا إختلفت حياته بين "ستار أكاديمي" والآنرولا...

ميرنا وليد - بيروت - ​سعد رمضان​ فنان لبناني ولد عام 1986، وهو من قرية برجا وورث صوته الجميل من والدته سوزان غطاس، وأحب الدخول في مجال الغناء فدخل كطالب الى برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الخامس، حيث عرف الشهرة على الرغم من أنه لم يحصل على اللقب.

سعد رمضان قبل الشهرة:

تربى سعد رمضان ضمن عائلة تحب الفن، لكن في الوقت نفسه متمسكة بالعادات والتقاليد، فوالد محمد رمضان مؤهل أول في الجيش اللبناني، ورباه تربية صارمة.

بعدما أنهى دراسته الثانوية قرر سعد رمضان أن يدرس إدارة الفنادق، وخلال عامه الدراسي الثالث في الجامعة إتخذ قرار المشاركة في "ستار أكاديمي" على الرغم من معارضة والده، الذي طلب منه أن يتخرج أولاً، وتفاجأ عندما تم قبوله وشاهده على الشاشة.

أما والدته فهي من علمته عزف البيانو منذ صغره، ورافقته في مشواره الفني، كما شاركت معه في عدة أغنيات منها أغنية "الدنيا أم"، التي حققت نجاحاً لافتاً.

على الرغم من أن سعد ترك الجامعة للإلتحاق بالأكاديمية وأصرَّ على إحتراف الفن، عاد الى الدراسة في عمر الـ30 عاماً، لانه من محبي العلم والتطور، وهو درس الموسيقى في الجامعة ليصقل موهبته بالعلم.

سعد رمضان في ستار أكاديمي:

إنطلق الموسم الخامس من برنامج "ستار أكاديمي" في 25 كانون الثاني/يناير عام 2008، وإنتهى في 23 أيار/مايو عام 2008 بفوز التونسي نادر قيراط، الذي حصل على نسبة تصويت 34.44%، يليه الفنان محمد قويدر بنسبة 34.04%، أما سعد رمضان فقد إحتل المرتبة الثالثة بنسبة 31.52%.

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وحده سعد رمضان إستطاع أن يصبح نجماً في عالم الغناء من الثلاثي الاخير، إضافة إلى زملائه في الموسم نفسه، الفنانة ​أمل بوشوشة​ والفنان مصطفى مزهر، والفنانة ميرهان حسين.

أثار سعد رمضان خلال وجوده في الأكاديمية الجدل بعلاقته بزميلته المغربية ضياء الطيبي، وروى البعض عن وجود حب بينهما، الا أن سعد نكر الموضوع فوراً بعد أن خرج من الإكاديمية، وقال وقتها إن علاقته بها كانت مجرد إعجاب وأضاف: "كنا نمضي في الأكاديمية 24/24 ساعة مع بعض، وكنتُ أشعر بارتياح لضياء كثيراً، وهي أيضاً كانت ترتاح إليّ، لكن بعد انتهاء الأكاديمية تغير الأمر فهي لديها شغلها، وأنا لديّ شغلي، لكننا نتحدث مع بعض كأصدقاء."

إنطلاقة سعد رمضان في مسيرته الفنية

بعد أن خرج من الأكاديمية بدأ سعد رمضان يعمل على أغانيه ومسيرته الفنية بشكل أكبر، فطرح العديد من الأغنيات منها "آه من الليالي"، "ناويلا"، "خلص الوقت"، "بياع بحبك"، "شو صعب علي"، "عليها عيون"، "مسبع الكارات" وغيرها، الا أن النجاح الأكبر والذي شكل نقلة نوعية في مسيرته، كان مع أغنيته "​شو محسودين​"، والتي طرحها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، من كتابة الشاعر علي المولى، وألحان الفنان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد.

هذه الاغنية حققت لسعد رمضان الجماهيرية الأوسع والنجاح الذي تعب كل السنوات الماضية للوصول إليه، فقد حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، إضافة الى إحتلالها عدة مرات المراكز الأولى على الإذاعات والمحطات الموسيقية.

سعد رمضان وحياته العاطفية

سعد رمضان من الأشخاص المتكتمين على حياتهم الشخصية، ويصف نفسه بالرجل الشرقي الذي يحافظ على التقاليد، ولا يحب أن يعرض حياته الى العلن. وفي مقابلة مع موقع "الفن" تحدّث سعد رمضان عن الشابة التي خطفت قلبه، وقال إنها شابة عادية تعمل في مجال الـbanking وتعيش في فرنسا، وأضاف أنه واجه العديد من المشاكل في علاقته معها بسبب الغيرة، لكن الآن تبدّلت الأمور وأصبحت علاقتهما أفضل، والغيرة موجودة بعقلانية أكثر.

أما عن موعد زفافهما، فقال سعد رمضان إنهما على علاقة منذ 3 سنوات ويحبها كثيراً ومع العشرة والوقت تصبح الأمور ناضجة أكثر، لكن لم يتفقا بعد على موعد محدد للإرتباط.