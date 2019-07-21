رولا حمادة الثائرة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - تتميز الممثلة ​رولا حمادة​ بطريقة استعمالها لمواقع التواصل الاجتماعي، فشخصيتها القوية والنافذة بالحياة وثقتها ورقيها تنقلهم كما هم على هذه المواقع، فلا تستغل تلك الصفحات من اجل الامور التافهة والاستعراضات غير المفيدة لأي شخص.

تتناول رولا حمادة قضايا المجتمع، وبالاخص اللبنانية والمستجدات، وتجعل صوتها رسالة الى الناس، وصوت الذين لا صوت لهم.

وعلى سبيل المثال، قضايا المرأة والمواطن، فتنتقد وتشيد وتطالب وتثور.

آخر الرسائل التي وجهتها رولا حمادة :

"بحزن عالنساء يلي ما عندها حدا يحميها ويدافع عنها. قديش بتنظلم المرأة ببلدنا اذا قرر الرجل يفرجيها انو هو الكل بالكل. الاولاد بيصيروا رهائن وورقة ضغط عالأم. بيروحوا فرق عملة، المهم الذكر يثبت ذكوريته. وحده القانون بيحمي نساء ما الها أب عندو سلطة قانون حماية النساء من العنف الأسري".