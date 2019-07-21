كريم عفيفي: كنت خائفاً من الابتعاد عن الكوميديا..وهذا العمل نقلة في مشواري

ميرنا وليد - بيروت - ​كريم عفيفي​ أحد نجوم مسرح مصر الذين لمعوا في الادوار الكوميدية، ولكن هذا العام قرر كريم ان يخلع عباءة الكوميديا، ويقدم للجمهور شخصية جديدة تماماً عليه، من خلال مسلسل "​ولد الغلابة​" مع الممثل ​أحمد السقا​، فقدم دور حمزة رجل صعيدي يقتل شقيقته بعد ان تتزوج سراً، ويدخل السجن، وهو الدور الذي تلقى عليه ردود فعل واسعة وغير متوقعة، كما انه ظل محتفظاً بالكوميديا من خلال تواجده في مسلسل "​فكرة بمليون جنيه​" مع الممثل علي ربيع.

كريم في حواره مع "الفن" تحدث عن كواليس مسلسل "ولد الغلابة"، وكيف وجد العمل مع الممثل أحمد السقا، وأيضاً كشف لنا عن أحدث فيلم يصوره حاليا.

في البداية دعنا نتحدث عن عملك مع أحمد السقا في " ولد الغلابة"؟

احببت العمل معه كثيراً فهو انسان ابن اصول وشجاع، ويشجعنا دائماً على العمل وتقديم أفضل ما لدينا، وساعدني كثيراً في شخصية حمزة التي اظهر من خلالها بشكل مختلف وبعيد عن الكوميدي لأول مرة، وتلقيت عليها ردود فعل فاجأتني حقيقة، فلم اكن اتوقع كل هذا الصدى الكبير، وأحب أن أوجه الشكر الى المنتج انور الصباح الذي رشحني للعمل، والذي سيكون نقلة كبيرة في مشواري الفني.

كيف استحضرت شخصية حمزة؟

على عكس الكثيرين لم تكن لدي اية مشكلة في اللهجة الصعيدية لأنني قدمتها كثيراً من قبل ذلك من خلال مسرح مصر، وكان أيضاً معنا مصحح لهجة يساعدني دائماً في المصطلحات التي لا اعرفها، كما أن المخرج ​محمد سامي​ اكثر من رائع ويعرف عمله جيدا وماذا يفعل، فهو يقف على كل تفاصيل الشخصية، ويجعلك تتقمصها، وأحب العمل معه خاصة لأنه يعرف النقاط المهمة في كل شخص منا وكيف يقدمه للجمهور بعيداً عن الشكل الذي اعتاد عليه، فهو لا يحصرك في الدور الذي نجحت فيه بل يقدمك بشكل آخر وبتحدٍ جديد، لهذا العمل معه ممتع.

ألم تكن خائفاً من ابتعادك عن الشكل الكوميدي؟

الطبيعي أنني كنت خائفاً، خاصة ان شخصيتي في "ولد الغلابة" ليست سهلة إطلاقاً فأنا شخصية همجية، ولا أتفاهم مع احد، وهذه هي المرة الاولى التي اقدم فيها مثل هذه الادوار، ولكن وصلتني ردود فعل على الفور وكانت جيدة من قبل النقاد والجمهور طمأنتني، وتابعت ما كتبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا نجاح ومسؤولية كبيرة ولكنني احب أن أقدم شيئاً مختلفاً دائماً وأن أتحدى نفسي.

هل واجهت أية صعوبات في العمل خاصة أنه جديد عليك؟

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الحقيقة أننا واجهنا صعوبات التصوير العادية كطول المدة التي نصور بها، فكنا نجلس ساعات طويلة جدا حتى ننتهي من العمل قبل بداية شهر رمضان، كما ان هناك بعض المشاهد مع الممثل احمد السقا التي كانت قاسية، بينها مشهد يلومني فيه على قتل شقيقتي وكان واحداً من اصعب المشاهد التي قدمتها.

وماذا عن مشاركتك في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"؟

هذا نوع مختلف تماما عما قدمته في مسلسل "ولد الغلابة"، وكنت أخشى ألا أفصل بين العملين، ولكن هذا لم يحدث، واستطعت الفصل بينهما تماماً، واحب العمل مع علي ربيع فالامور بيننا تسير بسهولة لاننا معتادان على العمل سوياً من خلال مسرح مصر، لذلك لم نواجه أية صعوبات نهائياً في العمل.

ألا تفكر في خوض البطولة المطلقة مثل بعض زملائك في مسرح مصر؟

بالطبع افكر، ولكن ليس الآن فهو ليس الوقت المناسب كي أحمل عملاً بمفردي، واخشى السقوط فيجب أن أفكر جيداً قبل تلك الخطوة، ولكن من الطبيعي أن يحلم أي ممثل بالبطولة المطلقة، ولكن متى ننفذ تلك الخطوة هذا هو الأمر الأهم والتحدي الأصعب.

ماذا تقول لمن يهاجم مسرح مصر؟

إذا استطعتم أن تقدموا أنتم مسرح قدموه ودعونا نتعلم منكم، لكن الحقيقة أن الجميع يتحدث فقط، ونحن خرجنا في وقت لم يكن به أي وجود للمسرح سوى مسرح الدولة الذي لا يشاهده أحد، واخذنا الممثل اشرف عبد الباقي صاحب الفضل في كل ما وصلنا اليه حتى الآن وقدمنا للجمهور ٦ مواسم وحققنا بها نجاحاً كبيراً لم يتخيله أحد، وكانت هذه العروض، هي سبب تواجدنا في كل شيء بعد ذلك، ودع من يتحدث يتحدث فلا يوجد اي شيء في العالم عليه اجماع.

ماذا عن أعمالك القادمة؟

احضر لفيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"مع المخرج محمد سامي، ولا أحب الكشف عن كواليسه الا عندما يقترب وقت خروجه للجمهور.