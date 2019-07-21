خاص بالفيديو-زينة مكّي تختار بين نادين نسيب نجيم وفاليري أبو شقرا وهذا رأيها بمصالحة الممثلات

ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الممثلة ​زينة مكي​ عن الفترة التي قرّرت فيها الراحة بعد دور "يمنى" في مسلسل "ما فيي" بطولة ​فاليري أبو شقرا​ ومعتصم النهار والذي تطلّب مجهوداً كبيراً منها. وروت تفاصيل رحلة التحضير لهذا الدور.

وكشفت زينة في حديث خاص لموقع "الفن" عن سبب غيابها في شهر رمضان 2019، بالإضافة الى كيفية اختيارها للأدوار وعن مدى رغبتها في تأدية دور بطولي في المرحلة المقبلة.

وفي التفاصيل تحدثت عن احتمال وجودها في مسلسل "​مافيي​ 2" بجزئه الثاني.

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كما لفتت الى الفرق في التمثيل بين الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا.

تشاهدون تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق.