ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان ​جوزيف عطية​ لاصدار اغنية ​غزالة​ الاسبوع المقبل مع الفيديو كليب الخاص بها ، وعن سبب اختيار الاسم اشار جوزيف الى انهم وجدوا ان الكلمة هي الاكثر تناسبا مع الاغنية، فيغازل الشخص حبيبته بالمغربي ويقول غزالة اي انها جميلة جدا، ومشيرا بحديثه معنا إلى ان الاغنية ليست فقط مغربية بل لهجة بيضاء فيها ايقاعات مختلفة ولهجات متنوعة، وهو يحب هذا النوع من الاغنيات الشبابية التي تليق به.

ويظهر جوزيف بلوك أبيض مميز وصيفي مع الكثير من أجواء الرقص والايجابية والعفوية. يذكر أن جوزيف حقق نجاحاً كبيراً في كليب أغنية "لحظة" بعدما غامر في إختيار فريق عمل جديد من الشباب المتخرجين حديثاً وكان العمل بتوقيع شقيقته المخرجة سيلين عطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جوزيف عطية يكشف سبب اختيار عنوان "غزالة" ويستعد لطرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.