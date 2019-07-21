خاص الفن- هذه تفاصيل حبيبة محمود العسيلي الجديدةخاص الفن- جوزيف عطية يكشف سبب اختيار عنوان "غزالة"...

ميرنا وليد - بيروت - مؤخرا باتت شائعات تحوم حول الفنان المصري ​محمود العسيلي​ على أنه على وشك الزواج للمرة الثالثة، خصوصا وأنه انفصل عن زوجته نادين الملا قبل ستة اشهر وبدأ في الظهور بصحبة فتاة جديدة.

وقد علم موقع "الفن" من مصادره بأن العسيلي بالفعل يعيش قصة حب جديدة لكنه لا يتعجل خطوة الزواج هذه المرة بل يفكر كثيرا ويعطي مساحة كى يأخذ قراره، وحبيبته الجديدة هي خبيرة تجميل وفاشونيستا وتتواصل معها العديد من النجمات مثل أنغام وبسمة بوسيل وياسمين صبري كما انها تعطي دورات تدريبية في مجال التجميل.

وقد تعرف عليها محمود العسيلي من خلال الاصدقاء المشتركين بينهما حتى وقعا في الحب.