خاص الفن- ماذا قالت فاليري أبو شقرا عن قصة حبها وارتباطها؟!

ميرنا وليد - بيروت - وصفت الممثلة ​فاليري أبو شقرا​ خطوة الارتباط رسميا بالرائعة لانها خطوة مهمة بحياة الانسان واجمل ما فيها انها جدية.

وقالت فاليري بحديث خاص: "انصح كل شخص ان ينتقل الى خطوة جدية بحياته الشخصية واتمنى لكل شخص من حولي ان يعيش السعادة التي اعيشها ".

وكانت أبو شقرا قد أكدت أنها ستبدأ بالتحضير للجزء الثاني من ​مسلسل "ما فيي"،​ الذي جمعها مع الممثل معتصم النهار، وذلك بعد الإنتهاء من فترة الإستراحة الصيفية.

يُذكر أن ​أبو شقرا​ إحتفلت بخطوبتها من رجل الأعمال زياد عمار، في أجواء عائلية.