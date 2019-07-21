تركي أل الشيخ : ” إذا كان بـ مصر بليغ حمدي .. ففي السعودية رابح صقر “

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 12:52 مساءً - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أشاد فيها بالمطرب السعودي ” رابح صقر ” . وجاء ذلك كتعليقا منه على أغنيته الجديدة مع الفنان رابح صقر التى تحمل اسم ” تكفين ” .. فالأغنية من كلمات تركى آل الشيخ وألحان وغناء رابح صقر وتوزيع رأفت . حيث كتب تركي قائلا : ” إذا كان في مصر بليغ حمدي .. في السعودية رابح صقر ” . واتبعها بتغريدة أخرى قال فيها : ” فنان وبس .. ولد الإحساء .. من بلادي وأدعمه ” . ومن جانبه رد الفنان رابح صقر على تغريدات تركي آل الشيخ بإيموجي أبدى فيها محبته وشكره لكلمات تركي آل الشيخ في حقه .

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