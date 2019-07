“الحب القديم” يمنع الأمير هاري وزوجته من حضور زفاف إيلي جولدينغ!

متابعة بتجـــــــــــرد: كانت المغنية المشهورة إيلي جولدينغ هي آخر امرأة انفصل عنها الأمير هاري قبل أن يقابل ميغان ماركل، وقد أعلنت أنها على وشك الزواج، ولكن دون دعوة الأمير وزوجته لحضور الحفل، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ودعت مغنية “Love Me Like You Do” بدعوة أفراد من العائلة الملكية البريطانية مثل الأميرة بياتريس والأمير يوجيني، إلى جانب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، ولكنها لم تدعو حبيبها السابق أو زوجته الأمريكية.

وتقول التقارير، إن حفل الزفاف الذي سيقام في نهاية أغسطس القادم سوف يكون مهرجاناً فخماً في يوركشاير، بحضور 300 من الأصدقاء وضيوف الشرف، وسوف تخصص عربات الغولف لنقل المدعوين.

بالإضافة للأفراد من العائلة الملكية البريطانية، دعت “إيلي” عددا كبيرا من رموز الفن ومنهم “ريتا أورا” والمغني البريطاني “إيد شيرن”، حيث سيكون هناك نادل واحد لكل ثلاثة ضيوف.

الجدير بالذكر أن الأمير هاري قدم دعوة إلى عدد من حبيباته السابقات لحضور حفل زفافه في مايو الماضي في قلعة ويندسور، ولكن إيلي جولدينغ لم تكن واحدة من الحضور.