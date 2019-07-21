مشاهير يطالبون بالإفراج عن آيساب روكي.. ترامب وكيم كارداشيان الأبرز

تصدى مشاهير وسياسيون بارزون للدفاع عن مغني الراب الأمريكي آيساب روكي، بعد القبض عليه في السويد بتهمة الاعتداء بعد ضلوعه في مشاجرة بأحد شوارع ستوكهولم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعمل مع وزارة الخارجية، ونحن نأمل أن نعيده إلى المنزل قريبا".

وقال ترامب للصحفيين: "كثير من أعضاء المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي اتصلوا بي، وقالوا هل يمكن أن تساعده، أنا شخصياً لا أعرف آيساب روكي، ولكن يمكنني أن أخبركم بأنه يحظى بدعم هائل من المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي، وعندما أقول أمريكي من أصل أفريقي، أعتقد أنه يمكنني أن أقول من الجميع في هذا البلد، لأننا واحد".

وكانت وكالة أسوشيتد برس قالت إن روكي مايرز، واسمه الأصلي هو راكيم مايرز، سيُحتجز لمدة أسبوع آخر للمحاكمة في أحد السجون السويدية بعد تورطه في شجار وسط ستوكهولم في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز.

وتم احتجاز مغني الراب المرشح لجائزة جرامي، في 3 يوليو/ تموز، حيث كان في السويد لأداء حفل في مهرجان موسيقي.

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وجاءت تصريحات ترامب بعد فترة وجيزة من إشارة كيم كارداشيان إلى أنها ضغطت على البيت الأبيض لضمان إطلاق سراح الموسيقي.



وأعلن المغنون شون ديدي، ونيكي ميناج، وجاستين بيبر، وتايلر ذا كرياتور، وشون مينديز، علنًا دعمهم لـ"آيساب روكي".



وقال "تايلر" في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "لا مزيد من السويد بالنسبة لي، أبدا".

ووجه جاستن بيبر رسالة للمسؤولين السويديين أتبعها بهاشتاق #JusticeForRocky يطالب فيها بإطلاق سراح روكي.

وجمع هاشتاق #JusticeForRocky أكثر من 600 ألف مشاركة في وقت قياسي.