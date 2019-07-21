من هم نجوم مهرجان صلالة السياحي ٢٠١٩؟

يستعد مسرح المروج ضمن مهرجان صلالة السياحي هذا العام لسلسلة من الحفلات الفنية الغنائية لأشهر النجوم وهم كاظم الساهر، نانسي عجرم، تامر حسني وأصالة وغيرهم حيث يأتي هذا النشاط الفني فيما يشهد المهرجان هذه السنة العديد من الفعاليات الفنية المتعددة والمتنوعة من خلال البرنامج الجماهيري المميز.

ومن أبرز فعاليات ليالي المهرجان في مسرح المروج الحفلات الفنية التي يتشوق وينتظرها جمهور المهرجان وزوار محافظة ظفار في هذا الموسم الاستثنائي الجميل الرائع بجانب العديد من المسابقات كالبرعة والأغنية الشعبية ورواد الأغنية الخليجية .

ولقد كانت يوم الخميس أولى الحفلات الغنائية وسط حضور جماهيري كبير وأحيا الحفل الغنائي الفنان العراقي محمد السالم، ومن عمان ناصر الحمر وأحمد العمري ونواف الشحري. بدأت فقرات الحفل بالفنان الشاب ناصر الحمر الذي قدم عملين (عاش الوطن) كلمات الشاعر حامد ناصر الحمر وألحان التراث و(محلى صلالة) الذي قدمها حصري لمهرجان صلالة كلمات نصار الحمر

والفقرة الغنائية الثانية قدمها الفنان الشاب نواف الشحري الذي قدم أغنية (يا موطني) كلمات الشاعر عيسى جعبوب وألحان شاكر المغني و(يا حليلة) كلمات الشاعر طارش قطن.

وكانت الفقرة الغنائية الثالثة للفنان أحمد العمري وقدم من خلالها أغنيتين بعنوان (يبقى الأمل) كلمات الشاعر محمد العمري وألحان أحمد العمري من إيقاع الرومبا وأغنية (سلم علينا) من التراث اليمني تطوير الفنان حامد محاد وكلمات سالم سعود العمري.

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ومسك ختام الحفل المطرب العراقي محمد السالم الذي قدم العديد من أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية وسط تفاعل كبير من جمهور مسرح المروج منها ( نعم أنت، وقلب قلب، والله وياك، وبيباي باي، ومو مال أحد) وغيرها من أعماله التي طلبها الجمهور واستمر الحفل إلى الساعات الأولى من الصباح وعن مشاركته بالمهرجان وزيارته لمدينة صلالة قال السالم: للمرة الثانية أشارك بمهرجان صلالة السياحي المرة الأولى كانت من أربع سنوات وحقيقة عندما حضرت وجدت فرقا وتطور كبير في العمران والبناء والمعالم السياحية والطبيعية زرت المغسيل وهناك فرق كبير في التطور عن المرة الماضية وجو صلالة جو فريد ومختلف عن باقي الدول فطبيعة صلالة أكثر من رائعة وسعيد أن دولة عربية بها هذا الجمال، وعن أعماله القادمة قال: سأقوم بتصوير فيديو كليب بعد عيد الأضحى كما أني أحضر لفيلم مصري مع الفنان محمد رمضان.

نبذة عن محافظة ظفار

ظفار أو أرض اللبان، عرفت قديماً (بلاد بونت، ساكلن، أوفير)، وهي تشكل ثلث سلطنة عمان تقع محافظة ظفار في الجزء الجنوبي من سلطنة عمان وتتصل من الشرق بمحافظة الوسطى التي كانت تشكل الثلث الشرقي من ظفار ومن الجنوب الغربي في الجمهورية اليمنية أما من الجنوب فتطل على بحر العرب ومن الشمال على صحراء الربع الخالي المحاذية للحدود السعودية ويسمى نجد ظفار وهي بادية ظفار. وهي أرض اللبان والبخور في الجزيرة العربية منذ القدم، وتكتسب محافظة ظفار أهمية تاريخية في التاريخ العماني، حيث أشتهرت قديما بتصدير اللبان لحضارات العالم القديم، كالحضارة الفرعونية والاشورية والفارسية والرومانية والإغريقية وتعتبر بوابة عمان الضخمة على المحيط الهندي وحلقة الوصل بينها وبين ساحل شرقي أفريقيا.

تشتهر محافظة ظفار بالطقس الموسمي وهي أشهر مكان بدول الخليج العربي حيث تكون كل الدول الخليجية في شهر يوليو شديدة الحرارة بينما ظفار تعيش أحلى اوقاتها وتكسوها الخضرة ويلف الضباب الأبيض هضابها كما يهطل الرذاذ الخفيف ليلطف الجو، ولذلك يقام مهرجان صلالة السياحي خلال هذه الفترة ويمتد لمدة ثلاثة أشهر من الأمطار والغيوم والضباب المستمر بلا انقطاع. بالإضافة إلى العيون والأودية والمزارات الدينية والحدائق والمنتزهات الطبيعية والمواقع التاريخية الأثرية. كذلك يمكن لزائر المحافظة أن يمتع ناظريه بمناظر المياه من العيون والأودية التي تزخر بها محافظة ظفار مثل: (عين رزات ووادي دربات وعين جرزيز وعين صحلنوت وعين حمران)، التي تعد من أهم عوامل الجذب السياحي بها طوال العام وذلك لتوفر المياه وأشجار الظل، تعتبر آية من الروعة والجمال تسر الناظرين وتبهج الزائرين. كما تشتهر بوجود القبور والأضرحة والمزارات الدينية مثل قبر النبي أيوب وقبر النبي عمران. ومحافظة ظفار شهيرة أيضاً بفنونها التقليدية المتميزة مثل الهبوت والبرعة والشرح والربوبة وغيرها من التي الفنون التي تعكس الحضارة والمخزون الثقافي الذي تحويه. وتشكل هذه الفنون جزءاً من العمق التاريخي والثقافي للإنسان. وتنوع التضاريس بها قد أكسبها مقومات سياحية بالغة الأهمية، فهناك الجبال التي تكسوها الخضرة والسهول الساحلية الخصبة والشواطئ الخلابة التي تمتد حتى 500 كم، إضافة إلى الكهوف التي تشكل استراحات طبيعية مثل كهف (المارنيف) وكهف (طيق) المكتشف حديثاً والذي يعد من أكبر الكهوف في العالم وحفرة إذابت اعتير واحدة من أكبر حفر الإذابة في العالم. ويضم الظف الشريط الجبلي لمحافظة ظفار العديد من الجبال الشاهقة الخضراء.

بقلم: T.alamri