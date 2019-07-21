داليا مصطفى تتجاوز أحزانها بـ حواديت الشانزليزيه

تستعد الفنانة داليا مصطفى للعودة لاستئناف نشاطها الفني بعد مرور أيام على وفاة والدتها حيث تستعد لبدء تصوير مشاهدها بمسلسل حواديت الشانزليزيه.

وكان عدد من الفنانين حرصوا على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة داليا مصطفى، والذي أقيم بدار مناسبات المجمع الإسلامي بمدينة أكتوبر.

ومن أبرز الحضور "الفنان أحمد عبد الله محمود، وأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ومحمد رياض، ومحمد الغيطي، إياد نصار، ومحمد جمعة، وأحمد زاهر، ايهاب فهمى، ومحمد دياب، وحسام داغر، وأحمد السعدنى، ومروان يونس وإيمي سالم".

وكانت والدة الفنانة داليا مصطفى توفيت الجمعة الماضي، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة انتقلت على أثرها إلى جوار ربها.

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