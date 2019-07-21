نانسي عجرم تسافر الأردن استعدادًا لحفل مهرجان جرش

غادرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لبنان، صباح اليوم، متجهة إلى مدينة جرش الأردنية من أجل إحياء حفل مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان جرش.
ويتضمن برنامج المهرجان، حفلات لكل من مارسيل خليفة ووائل كفوري وديانا كرزون ونداء شرارة، إضافة إلى محمد منير ولطفي بوشناق ومحمد عساف.
وأفتتح الأردني عمر عبد اللات فعاليات المهرجان مساء أمس، وسط حضور عدد كبير من جمهور الأردن، وغنى عبداللات عدد من المواويل التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني.
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