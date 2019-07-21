طرح البرومو الأول لـ"ولاد رزق 2" خلال يومين

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 2"، أن الموعد النهائي لطرح البرومو الأول للعمل سيكون خلال يومين، وذلك تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وانتهى النجم أحمد عز مؤخرا من كافة المشاهد، التي كانت متبقية له في الفيلم، وذلك بعد أن اطمأن على إيرادات فيلمه الأخير "الممر"، والذي تخطى حاجز الـ65 مليون جنيه منذ طرحه في موسم عيد الفطر الماضي.

ويشارك في بطولة "ولاد رزق 2" أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، محمد ممدوح، نسرين أمين، بالإضافة إلى مشاركة خالد الصاوي، وآسر ياسين كضيوف شرف، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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