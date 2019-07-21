هند المغربية تحتفل بإطلاق أغنية "اللي ما يتسمى" بحضور فني وإعلامي

احتفت الفنان المغربية "هند" بإطلاق أغنيتها الجديدة باللهجتين المغربية والخليجية، والتي تحمل عنوان "اللي ما يتسمى"، من كلمات "عادل ابراهيم" وألحان "مروان أصيل".

وحول فكرة الأغنية، قالت "هند" في تصريحات خاصة، إن العلاقة الرائعة بين الشعبين الخليجي والمغربي تستحق عملا من هذا النوع، مضيفة: "الفنان عادل ابراهيم أكثر من أخ، كنا نجلس مع أصدقاء لنا، وخطرت ببالنا فكرة أغنية مغربية خليجية، هو يغني باللهجة الخليجية وأنا بالمغربية، بإيقاع خليجي.. وبالفعل أكملنا الفكرة حتى النهاية".

وأشارت "هند" إلى أنها تحضر حاليا لإنتاج أغنية خليجية أخرى بتوزيع سعودي، موضحة: "بعد أغنية اللي ما يتسمى، نحضر حاليا لأغنية باللهجة العراقية، وسنقدمها بلهجة بيضاء مفهومة، وبإيقاع عراقي، مع توزيع سعودي".

من جهة أخرى، تحدث الفنانة المتألقة عن الأجواء التي تعيشها في الوسط الفني، وقالت: "كنت متخوفة في البداية من الخوض في مجال الفن، لكن عندما لمست المساندة من كل الناس والأصدقاء والفنانين، تشجعت كثيرا، ودفعني الأمر لأن أمشي بخطى ثابتة في هذا المجال".

وعن أهمية الدعم في بداية المشوار، أشارت "هند" إلى أن الأغنية تفرض نفسها بشكل كبير، لكن الدعم ضروري لمن يسير في أول أمتار درب الفن، وتابعت: "عندما يكون الفنان جديدا يجب أن يتلقى دعما كي ينتشر، ثم يصبح معروفا، وعندها يصبح الانتشار أسرع، ومما لا شك فيه أن الأغنية يجب أن تكون جميلة كي تنجح".

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واختتمت "هند" بالتأكيد على أنها صرفت في البداية من مالها الخاص، ما دمت أمتلك القدرة على ذلك موضحة: "قدمت وعائلتي إلى الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات، وعندنا مشاريع عقارية ومطعم للوالدة، وغير ذلك من المجالات

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