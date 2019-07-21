محمد منير يشعل السوشيال ميديا بعد طرح بوستر أغنية مهموم

نشر الكينج محمد منير صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تحمل اسم "مهموم" فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة المقرر طرحها فى الاسواق قريبا، وذلك من بعد عودته من آخر حفلاته بألمانيا. يذكر أن الكينج نشر، فيديو تضمن الكثير من كواليس حفله الأخير الذى أقيم فى ألمانيا. وعلق: منير قائلًا: "تلك الليلة مصر ألمانيا مزيكا أسوان". من ناحية أخرى، يستعد محمد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن. Advertisements قد يهمك ايضاً: الفنان المصري محمد منير يتبرع بمبلغ مالي لصالح مستشفى أورام أسوان منير يخطف قلوب المشاهدين بـ"إنت البطل"

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