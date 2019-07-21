محمد منير يُبدي سعادته بإحياء حفلة في السّعوديّة

كشف الفنان المصريّ محمد منير، الملقّب بـ"الكينج"، عن مفاجأة لجمهوره، حيث نشر بوستر لأغنية جديدة، تحمل عنوان "مهموم"، وعلقّ عليها قائلًا، "قريبًا".

ولاقت الصورة التي نشرها عبر حسابه في "إنستغرام" تفاعلًا كبيرًا من جانب المتابعين، مُعربين عن سعادتهم بهذه المفاجأة، وأكّدوا أنّهم في انتظارها.

وكشف محمد منير، في تصريح صحافي، أنّ الأغنية تمّ العمل عليها طول الفترة الماضية، وتنتمي لأجواء الصّيف، موضحًا، أنّه أراد أنْ يطرح عملًا لجمهوره بالتّزامن مع تواجد المصيفين على الشّواطئ.

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وأكّد، أنّ عنوان الأغنية، ربّما يوحي بأنها حزينة، لكنّها ستكون رسالة للمهموم، بألا يظلّ رهينة للهمّ والحزن، موضحًا، أنّه تعاون فيها مع الشّاعر الغنائيّ، أمير طعيمة، الذي كتب كلماتها، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج شركة "قنوات".

وأعرب محمد منير، عن سعادته بالعودة لحفلات مهرجان "جرش" الأردني، بعد غياب استمرّ 18 عامًا، مؤكدًا، أنه اشتاق للجمهور الأردنيّ والعربيّ كثيرًا، حيث وعد الجميع بحفل ختام متميّز على المسرح الجنوبيّ بالأدرن.

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وأبدى محمد منير، استعداده لإحياء حفلات بالمملكة العربيّة السّعوديّة، مشيدًا بالطّفرة الكبيرة، التي تشهدها المملكة، مضيفًا، "شرف لي الوقوف على المسارح للغناء للجمهور السعودي".

وكثيرًا ما يواجه محمد منير، العديد من الإشاعات، وكان آخرها قبل أسبوعين، حول مرضه وإجرائه عمليّة جراحيّة في ألمانيا، وقبلها شائعة زواجه من فتاة تُدعى "مي حسن"، وعلقّ "الكينج" على هذا قائلًا: "أكثر ما يغضبني شائعة زواجي المتكررة".

وأضاف محمد منير، أنّه على الجميع أنْ يتحرّى الدّقّة في نشر الأخبار، إلا أنّ "السوشال ميديا"، أتاحت اقتحام خصوصيّات الآخرين، دون سابق إنذار.

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