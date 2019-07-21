شكرا لقرائتكم خبر عن معتز الدمرداش يتسلم تكريم كريمة مختار ونور الدمرداش في "سينما مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال اسم الفنانة الراحلة كريمة مختار واسم المخرج الراحل الكبير نور الدمرداش بحضور نجلهما الإعلامي الكبير معتز الدمرداش الذي حضرالعرض المسرحي " سينما مصر " وأشاد به وعبر عن سعادته بوجود فنانين موهوبين في مصر .

كرم أيضا مديرالتصوير الكبير محسن أحمد الذي كان له الكثير من الاعمال السينمائية التي تناولها العرض مثلما تناول عدد من أعمال نورالدمرداش وكريمة مختار .



معتز الدمرداش في مسرحية سينما مصر

يذكرأن مسرحية " سينما مصر" هي عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل " بمركز الإبداع الفني والتي يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائي عبر مشاهد مختلفة من روائع الافلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانين صاعدين بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الآداء .



خالد جلال يكرم مدير التصوير محسن أحمد

عرض " سينما مصر " رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور .