شكرا لقرائتكم خبر عن الخصومة تزداد بين ناصر القصبى و عبد الله السدحان.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت الخصومة مجددا بين الفنانان السعوديان ناصرالقصبى و عبد الله السدحان، وقد تم مصالحتهما الأيام الماضية و لكن الامور زادت تعقيدا بينهما.

وكتب السدحان، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قائلا" تلقيت اتصالًا من مكتب المحامي عبد العزيز المحمدي، يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر، رافع دعوى على يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73.. اللي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلة المروءة".

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وتفاعل الرواد مع هاشتاج #السدحان_يجلد_القصبي، بشكل كبير، ولم يكشف عبد الله السدحان عن هوية "رافع الدعوى" في تويتر، إلا أن تفاعل المغردين كشف عن الشخص المقصود بالتغريدة هو ناصر القصبي، ليتصدر الهاشتاج التريند السعودى.

ورفع الفنان السعودي ناصر القصبي، منذ أسابيع، دعوى قضائية ضد زميله الفنان عبد الله السدحان لفض الشراكة القائمة والتى يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير"طاش ما طاش" بأجزاءه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد انفصالهما فنيا.