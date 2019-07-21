شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. حفل موسيقي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو بمسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفي المركزالقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، وتحت إشراف خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي بعد غد الثلاثاء، بذكرى ثورة يوليو المجيدة من خلال إقامة حفل موسيقي بمسرح السلام بشارع القصر العيني. ويتضمن برنامج الحفل الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركزالقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناء المصري احتفاء بثورة يوليو ومكتسباتها والتي دوما تشكل علامة مضيئة في التاريخ الثقافي المصري:"عدى النهار"،"يا نسمة الحرية" غناء:أحمد محسن،"قصيدة مصر"،"طوف وشوف" غناء:أنغام مصطفى"،"بسم الله الله أكبر"،"إبنك يقولك يا بطل"،"وأنا عالربابة بغني"،"يا أغلى اسم في الوجود"،"الجيل الصاعد".

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