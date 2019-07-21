إليسا عن زفاف نجل إيلى صعب: " غير القاعدة وأحضر العالم إلى لبنان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إليسا، على تهنئه مصمم الأزياء العالمى إيلى صعب، على زفاف نجله، مشيده بحفل الزفاف الذى وصفته بالسحرى.
وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، " يتزوج الكثير من الناس فى بلاد أخرى، ولكن هناك شئ واحد مؤكد أن إيلى صعب غير القاعدة وأحضر العالم إلى لبنان لحضور حفل زفاف نجله، وكان الحفل سحرى وعاطفى تماما مثل قيمك الخاصة بك يا صديقى".
وأقام حفل الزفاف على 3 ليالى متواصلة، بدأ يوم الخميس 18 يوليو، باحتفال أسرى جمع الأهل والأصدقاء، وسادت خلاله تيمة الأزياء العربية، حيث ظهرت العروس بجمبسوت أبيض مع عباءة مطرزة، كما ظهر العريس ووالده إيلى صعب بزى عربى فى صورة عباءة.
كما ظهرت العروس بتصميمات مختلفة من فساتين الزفاف، كان الأول يحمل اللون الأبيض والتطريزات ذات الطابع الخاص، وذيل الفستان الذى تحدث عنه الجميع، كما ظهرت العروس بفستان آخر يحمل اللون الذهبى والذى يشبه تصميمه إطلالة الأميرات فى الحفلات الملكية.
وحضر الزفاف عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربى، كان أبرزهم، الفنانة إليسا، نانسى عجرم، وعاصى الحلانى.
إليسا
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