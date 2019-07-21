تكريم إمام مسلم أنقذ حياة 262 مسيحيا

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 11:42 صباحاً - كرمت الحكومة الأمريكية رجل دين مسلم يدعى ” أبو بكر عبد الله ” صاحب ال 83 عاما الذي قام بمساعدة 262 مسيحيا بإخفائهم في منزله والمسجد المجاور خلال هجوم نفذه عدد من مربي المواشي من قبيلة مسلمة وسط نيجيريا العام الماضي .

حيث قدم المأوى لمئات المسيحيين الذين فروا من هجمات الإسلاميين المتطرفيين على الفلاحيين المسيحيين في 10 قرى في منطقة باركين لادي في ولاية بلاتو في يونيو 2018 .

وتم تكريم أبو بكر عبد الله بجائزة الحرية الدينية الدولية لهذا العام التي تمنحها الولايات المتحدة للمدافعين عن الحريات الدينية كل عام .. إلى جانب أربعة رجال دين آخرين من السودان والعراق والبرازيل وقبرص .

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وقال سفير الحريات الدينية ” سام براونباك ” في مراسم تسليم الجوائز في واشنطن أن أبو بكر رفض تسليم المسيحيين عندما سأل المهاجمون عن أماكنهم .

ثم وقف خارج الأبواب مواجها المهاجمين المسلمين .. وعرض أن يقدم حياته مقابل عدم المساس بهم في شجاعة حقيقية وإنكار حقيقي للذات .

وكان مربو مواشي من قبيلة الفولاني المسلمة قد شنوا هجمات منسقة على المزارعين المسيحيين في 10 قرى في منطقة باركين لادي بولاية بلاتو في 23 يونيو 2018 وأسفرت الأحداث عن مقتل أكثر من 80 شخصا على أيدي المتطرفين الذين أضرموا النيران في الكثير من المنازل في القرى .