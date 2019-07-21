ممثل يتعرض للطعن على المسرح أمام الجمهور وعدسات الكاميرات

كتب امير فتحي في الأحد 21 يوليو 2019 11:42 صباحاً - تعرض الممثل الصيني الشهير ” سيمون يام ” للطعن على المسرح أمام الحضور وعدسات وسائل الإعلام أثناء مشاركته في حدث ترويجي بإفتتاح متجر جديد في جنوب الصين .

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يوثق الواقعة والذي ظهر به قيام شابا بالصعود إلى منصة المسرح والتوجه إلى سيمون ثم انهال عليه بالطعن والضرب .

وأصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال سيمون بيانا لها أوضحت فيه عن تلقي الممثل طعنات في المعدة ويده اليمني .. وإنه تم نقله إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية ناجحة كما جرى تقطيب بطنه وأعضائه الداخلية .

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كما أعربت الشركة عن صدمتها الشديدة من جراء الحادث الأليم الذي وقع للفنان سيمون يام .

وعلى صعيد آخر أكدت شرطة منطقة ” هووغو ” بأنه تم توقيف المهاجم في نفس مكان الحادثة .