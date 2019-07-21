اسلي أنفر تحتفل بزفاف شقيقها بحضور حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة التركية اسلي أنفر بزفاف شقيقها في أجواء عائلية، وكان لافتاً حضور حبيبها، الفنان مراد بوز.

اسلي تألقت خلال الحفل بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستان برتقالي اللون ذو كتف واحد، ومشقوق لأعلى الفخذ، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة زادت طلتها جاذبية، في الوقت الذي سرقت فيه الأنظار برومانسيتها اللافتة مع حبيبها طوال الحفل.

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حضور الحفل تبادلوا صوراً من الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اللقطات التي اعاد فانز النجمة التركية نشرها، متمنيين أن يروا اسلي ومراد في القفص الذهبي قريباً.

يُذكر أن اسلي أنفر التي سبق وتزوجت من النجم التركي بيركان صوكولو، بدأت قصة حبها مع مراد بوز منذ ثلاث سنوات، وذلك في كواليس تصوير فيلم «أخي أنا»، الذي شارك النجمان في بطولته أمام النجم بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك».

من ناحية أخرى، تألقت اسلي أنفر خلال الموسم الدرامي الماضي بمسلسل «عروس إسطنبول» على مدى جزأين، وذلك أمام النجم التركي أوزجان دينيز.