شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسد الملك" يحقق ثاني أفضل افتتاح في 2019 والان مع التفاصيل
أظهرت تقديرات مبكرة أن فيلم "ذا ليون كينج" يتجه لتحقيق 185 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع بأمريكا الشمالية؛ ما يعد ثاني أفضل افتتاح عام 2019 بعد فيلم Avengers: Endgame الذي حصل على 357 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب مجلة "فارايتي" يتفوق فيلم "الأسد الملك" على التوقعات السابقة لطرحه التي تراوحت بين 150 مليون دولار و180 مليون.
والفيلم يعد نسخة واقعية جديدة لفيلم ديزني الكلاسيكي لعام 1994، وتتركز القصة على أسد شاب يدعى "سيمبا" يتولى دوره ملكا لمملكة حيوانات "برايد لاند" بعد مقتل والده موفاسا.
وعرض الفيلم لأول مرة في الصين منذ أسبوع وحصد على 76 مليون دولار حتى الآن، بالإضافة لتحقيقه 130 مليون دولار في باقي دول العالم خلال الفترة نفسها.
ويأتي فيلم "Spider-Man: Far From Home" في المرتبة الثانية بتحقيقه 21 مليون دولار في أسبوعه الثالث؛ لتصل إجمالي إيراداته نحو 320 مليون دولار محليًا خلال 3 أسابيع، بالإضافة لنحو 560 مليون دولار دوليًا.
ويحتل "Toy Story 4" المركز الثالث بنحو 13 مليون دولار، وبمجمل إيرادات 375 مليون دولار خلال 3 أسابيع، بينما يتصارع على المركز الرابع مع نهاية الأسبوع فيلما "Crawl" و"Yesterday" بنحو 5 ملايين دولار لكل منهما.
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