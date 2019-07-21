هند تحتفل بإطلاق أغنيتها المغربية الخليجية

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""الخليج 365"" من بيروت: احتفت الفنانة المغربية "هند" بإطلاق أغنيتها "اللي ما يتسمى" باللهجتين المغربية والخليجية، من كلمات "عادل ابراهيم" وألحان "مروان أصيل".

وشرحت أن العلاقة الرائعة بين الشعبين الخليجي والمغربي تستحق عملاً من هذا النوع، مضيفة: "الفنان عادل ابراهيم أكثر من أخ، كنا نجلس مع أصدقاء لنا، وخطرت ببالنا فكرة أغنية مغربية خليجية، هو يغني باللهجة الخليجية وأنا بالمغربية، بإيقاع خليجي.. وبالفعل أكملنا الفكرة حتى النهاية".

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وأشارت إلى أنها تحضر حالياً لإنتاج أغنية خليجية أخرى بتوزيع سعودي، موضحة: "بعد أغنية اللي ما يتسمى، نحضر حاليا لأغنية باللهجة العراقية، وسنقدمها بلهجة بيضاء مفهومة، وبإيقاع عراقي، مع توزيع سعودي".

وعن الأجواء التي تعيشها في الوسط الفني، قالت: "كنت متخوفة في البداية من الخوض في مجال الفن، لكن عندما لمست المساندة من كل الناس والأصدقاء والفنانين، تشجعت كثيراً، ودفعني الأمر لأن أمشي بخطى ثابتة في هذا المجال". لافتة إلى أنها صرفت في البداية من مالها الخاص، بعد أن قدمت وعائلتها إلى دولة الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات،

وعن أهمية الدعم في بداية المشوار، أشارت "هند" إلى أن الأغنية تفرض نفسها بشكل كبير، لكن الدعم ضروري لمن يسير في أول أمتار درب الفن، وتابعت: "عندما يكون الفنان جديداً يجب أن يتلقى دعماً كي ينتشر، ثم يصبح معروفاً، وعندها يصبح الإنتشار أسرع، ومما لا شك فيه أن الأغنية يجب أن تكون جميلة كي تنجح".